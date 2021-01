YouTube permetterà di condividere una clip direttamente da un video

YouTube sta testando una nuova funzione in grado di creare delle clip da video già presenti sulla piattaforma, per condividerli con maggiore comodità.

Nel mondo delle piattaforme online la gara è sempre quella di arrivare il più velocemente possibile al format più utilizzato dagli utenti. Lo abbiamo visto con TikTok e i Reels di Instagram, e ora lo vedremo con le clip. Twitch, nota piattaforma di streaming online, da tempo permette di creare delle clip durante le dirette (o una volta concluse), così da permettere di condividere velocemente una parte di un video senza dover inviarlo completo. YouTube ora è a lavoro su una funzione simile, che permetterà di fare clip di un video da poter condividere.

YouTube ha messo questa funzione Clip nei test adesso (facendola provare ad alcuni creator), spiegando che arriverà presto però per tutti gli altri. La cosa interessante sta nel fatto di poter provare la funzione andando sui canali di questi tester (anche se per ora funzioni solo su PC e Android).

Stiamo continuando a testare questa funzione e l’aggiorneremo in base ai vostri feedback. Vi aggiorneremo appena avremo ulteriori dettagli sulla pagina dedicata alle Clip, così da dirvi quando saranno disponibili, visto che sappiamo che attendete questa feature con ansia.

Scendendo nei dettagli, la funzione permetterà di creare clip che andranno dai 5 ai 60 secondi, sfruttando l’icona a forma di forbici sotto al video. Queste Clip potranno essere fatte sia durante delle livestream, sia su video caricati, e tutta la funzione sarà user-friendly, dando delle vere forbici a puntatore che serviranno a selezionare la sezione del video.

Una volta fatta la clip, potrete dare un titolo (di 140 caratteri) e condividerla su eventuali social media o in via privata. La clip, infine, avrà anche un link proprio da poter condividere come meglio si crede, così come un codice dedicato.