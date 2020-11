YouTube testa la divisione automatica dei video in capitoli

La suddivisione in capitoli dei video YouTube potrebbe presto diventare automatica grazie ad un sistema di intelligenza artificiale in fase di sviluppo da parte di Google.

Come riportano i ragazzi di 9to5Google, YouTube starebbe testando la suddivisione automatica dei video generata dall’intelligenza artificiale. Nello specifico, un sistema di machine learning crea i capitoli analizzando il contenuto e i titoli presenti nel video.

In soldoni, un creator che ha avuto la premura di intitolare le varie sezioni nel video potrebbe non dover aggiungere manualmente i capitoli dei video in un secondo momento: ci penserà l’IA di Google.

Al momento, il gigante di Mountain View sta sperimentando i capitoli automatici per un “piccolo gruppo di video” e sta offrendo ai creatori la possibilità di rinunciarvi oppure dare un loro feedback.

Non tutti i creator vorranno abbracciare questa suddivisione automatica dei propri contenuti, ma nel caso di alcuni video – particolarmente lunghi – una soluzione del genere non farà altro che semplificare la vita a diversi utenti, che potrebbero saltare velocemente parti di video che non interessano (come lunghe intro).