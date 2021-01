Xiaomi Mi 11: annuciata la data d’uscita ufficiale dello smartphone

Lo Xiaomi Mi 11 ha adesso una data d’uscita ufficiale: stanno infatti iniziando a girare degli inviti stampa che ufficializzano il giorno.

Anche se in Cina è disponibile già dal 28 dicembre, ora sembra che anche il resto del mondo potrà mettere mano sul nuovo Xiaomi Mi 11. Il nuovo smartphone dell’omonima azienda, secondo quanto scritto su un invito stampa arrivato ai colleghi di TechRadar, dovrebbe uscire in commercio il giorno 8 febbraio 2021.

La data, che per ora è legata soltanto a questo invito e non c’è alcuna traccia in giro di conferma, per ora cita soltanto l’uscita dello Xiaomi Mi 11, sebbene sappiamo già che potrebbero esserci annunci a sorpresa come l’atteso Xiaomi Mi 11 Lite e il performante Xiaomi Mi 11 Pro.

L’evento di lancio dovrebbe tenersi lo stesso 8 febbraio alle ore 13.00 (ora locale), e potrebbe non fermarsi al semplice annuncio di smartphone: sulla rete infatti si vocifera l’arrivo di un nuovo wearable (anche se non sappiamo se si tratterà del nuovo Mi Band o di un nuovo prodotto).

Vi ricordiamo che il nuovo Mi 11 avrà al suo interno il SoC Snapdragon 888, dotato di 1 core da 2.84 GHz Kyro 680, 3 core da 2.4 GHz Kyro 680 e 4 core da 1.8 GHz Kyro 680. Lo smartphone uscirà con 8 GB di RAM e una memoria massima non espandibile capace di arrivare fino a 256 GB.

Il display montato dal nuovo Xiaomi Mi 11 è un 6.81 pollici con risoluzione 1440 x 3200, per un totale di 515 ppi di densità. Lo schermo sarà un AMOLED capace di arrivare fino a 120 Hz di frequenza. Per quanto riguarda la fotocamera, nonostante sembra che il Mi 11 Pro avrà un gruppo ottico migliore, questo invece si dovrà “accontentare” di un sensore ad 108MP accompagnato da altri due (13MP e 5MP), con compatibilità di registrazione di video fino a 8K30FPS

