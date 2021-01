Xiaomi Mi 11 Pro potrebbe puntare tutto sulla fotocamera

Una foto condivisa su Weibo farebbe intendere che il nuovo Xiaomi Mi 11 Pro potrebbe puntare molto sul comparto tecnico legato alla fotocamera.

La serie Mi 11 di Xiaomi potrebbe sbarcare molto presto sul mercato: mentre infatti si attende la data di lancio ufficiale, le voci corrono e parlano di un rilascio nei prossimi mesi (rilascio che includerà nel mercato anche l’India). Come è consuetudine, sui social iniziano a girare leak e dettagli interessanti legati a possibili feature. Questa volta l’informazione proviene da Weibo, social cinese che ha mostrato una foto del nuovo smartphone Xiaomi Mi 11 Pro e del suo dorso.

La foto evidenzia un gruppo ottico come fotocamera posteriore che lascia intendere alcune feature: intanto sembra sarà presente uno zoom ibrido 120x, rendendolo a tutti gli effetti lo smartphone con il range maggiore. Il sensore principale dovrebbe essere da 50MP (contro il già usato 108MP della serie precedente) dotato di pixel più larghi, mentre le altre lenti serviranno per lunghezze focali minori, come sensore e per gli scatti ultra-wide.

La soluzione che quindi la foto suggerisce si avvicina molto ad altri smartphone come il Huawei P40 Pro o l’Oppo Find X2 Pro, entrambi smartphone dotati di una forte componente fotografica.

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 Pro, secondo vari rumor, dovrebbe avere come chipset lo Snapdragon 888, un display da 6.8 pollici QHD+ con un refresh rate adattivo a 120Hz e un touch sampling a 480Hz. Infine, lo smartphone dovrebbe supportare anche la ricarica rapida a 120W (80W se wireless).

Confermati quindi lo Xiaomi Mi 11 e lo Xiaomi Mi 11 Pro, altre voci di corridoio parlando di due ulteriori modelli, il più economico Xiaomi Mi 11 Lite, che probabilmente proporrà un dispositivo meno avanzato ad un costo più contenuto, e lo Xiaomi Mi 11 Extreme Edition, che a tutti gli effetti potrebbe essere una fascia di smartphone ancora più alta.