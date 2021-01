Tesla: la Roadster elettrica non verrà prodotta prima del 2022

Elon Musk ha confermato che la Tesla Roadster, auto elettrica dell’omonimo azienda, non verrà prodotto prima del 2022.

Il marchio Tesla sta lentamente iniziando a coprire tutti i possibili segmenti automobilisti esistenti: dalle berline siamo passati a SUV, crossover e persino camion. Tra le tante auto annunciate però, manca ancora la Roadster, la due posti sportiva elettrica che Elon Musk aveva annunciato nel 2017. Rispondendo ad una domanda su Twitter, il CEO di Tesla ha confermato che la produzione non partirà prima del 2022.

Il prezzo della Tesla Roadster al lancio dovrebbe essere di 200.000 dollari, mentre per prenotarla è stata richiesta una caparra di 50.000 dollari (o 250.000 dollari in caso si fosse scelta la Founder’s Edition). Ulteriori dettagli verranno però rilasciati quest’anno, visto che Musk punta ad avere un modello finale da testare nel 2021.

Finishing engineering this year, production starts next year. Aiming to have release candidate design drivable late summer. Tri-motor drive system & advanced battery work were important precursors. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Il motivo dietro al ritardo di 2 anni sembra essere legato ad una sorta di timeline di produzione: quest’anno infatti verrà ultimata la parte ingegneristica, così da dare spazio alla produzione nel 2022. Dal punto di vista tecnico, Tesla ha dovuto lavorare al sistema di guida a tre motori elettrici e alla batteria avanzata, due step fondamentali senza i quali non ci sarebbe stata alcuna Roadster.

Tesla Roadster sarà una sportiva due posti elettrica da circa 1.000 CV, capace di generare una coppia massima di 10.000 Nm. L’auto sarà in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di 2 secondi, con una velocità massima di 400 chilometri orari e un’autonomia di circa 830 chilometri.

Vi ricordiamo infine che Tesla sta lavorando a tante altre novità in arrivo in questi anni: abbiamo infatti già parlato del Tesla Semi, il camion elettrico, e dei rework della Model S e Model X. Ovviamente i piani dell’azienda si prospettano rosei per gli anni a venire, mentre intanto c’è chi gioca a rialzo per accaparrarsi l’originale Roadster dell’azienda, che adesso ha le quotazioni alle stelle.

Tesla’s Roadster won’t go into production until 2022 (engadget.com)