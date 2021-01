Tesla svela le nuove Model S e Model X: Cyberpunk 2077 giocabile a bordo

Tesla ha annunciato il primo redesign della sua Model S da quando è stata lanciata, nel 2012. Nuovo design anche per la Model X. Entrambi i nuovi modelli saranno disponibili in USA da marzo mentre arriveranno in Italia a settembre, con alcuni modelli solo entro la fine del 2021.

La rinnovata Model S si presenta con un esterno rinnovato, interni “semplificati” e l’opzione di un propulsore più potente che consente all’auto di percorrere almeno 830 km e passa da 0 a 100 km/h in meno di due secondi.

Una velocità raggiunta grazie ad un coefficiente di resistenza aerodinamica molto ridotto, che la mette alla pari di altre auto elettriche performanti come la Lucid Air o la Porsche Taycan Turbo.

La nuova Model S ha alcuni leggeri aggiornamenti all’esterno dell’auto, incluso un grande tetto in vetro standard, ma il più grande cambiamento visivo è all’interno. Tesla ha ridotto il touchscreen verticale a favore di uno più simile a quello che si trova nella Model 3 e nella Model Y, anche se con cornici molto più piccole. C’è anche un volante a farfalla a forma di U senza levette e uno schermo dietro la console centrale per i passeggeri dei sedili posteriori. A differenza della Model 3 e della Model Y, la nuova Model S presenta ancora uno schermo dietro il volante.

Il prezzo? La nuova Model S parte da 79.990 dollari per una versione a doppio motore “Long Range” che raggiunge i 660 chilometri di autonomia. A 119.000 dollari è possibile acquistare la variante con il nuovo e più potente propulsore “Plaid“, mentre la versione che è in grado di raggiungere 836 km di autonomia, la “Plaid +”, parte da 139.000 dollari.

Nuovi ritocchi pure per la Model X, anche se l’aggiornamento del SUV non è così significativo come quello della Model S. La nuova Model X mantiene lo stesso design esterno, ma presenta un nuovo schermo orizzontale sul cruscotto, il volante a farfalla e lo schermo anche per i passeggeri sui sedili posteriori.

Il nuovo Model X parte da 89.990 dollari per la versione a doppio motore Long Range che ha 580 km di autonomia, una velocità massima di 250 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,8 secondi. Tesla sta vendendo una versione con il propulsore Plaid per 119.000 dollari che raggiunge 550 km di autonomia, ha una velocità massima di 262 km/h e può arrivare a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

Entrambi i veicoli rinnovati sono inoltre dotati di un sistema di infotainment alimentato da un chip in grado di supportare 10 teraflop di potenza di elaborazione, consentendo ai passeggeri di giocare a titoli come come The Witcher III o Cyberpunk 2077, con tanto di supporto ai controller wireless.