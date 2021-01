Telegram: arriva anche su Android il trasferimento di chat da WhatsApp

Telegram ha aggiornato anche l’applicazione su Android, permettendo anche su quei dispositivi di importare i messaggi direttamente da WhatsApp.

Viste le recenti problematiche avvenute con WhatsApp riguardo la privacy, non c’è da stupirsi che Telegram abbia colto la palla al balzo per permettere agli utenti di spostarsi senza perdere nessun messaggio. Visto sempre come il sostituto perfetto per l’app di messaggistica del gruppo Facebook, Telegram è in grado di far importare i propri messaggi direttamente da altre applicazioni in modo pratico e veloce.

L’aggiornamento rilasciato da poco da quindi la possibilità di importare chat singole e di gruppo direttamente dallo smartphone, sia esso Apple o Android. Per farlo su Android dovrete andare sulla conversazione su WhatsApp, cliccare il tasto menu > altro > esporta chat. Una volta fatto questo, selezionate Telegram e cliccate sulla chat dove importare i messaggi. Per iOS il processo è lo stesso, ma dovrete partire da Info Contatto o Info Gruppo.

In termini pratici, sebbene l’import verrà fatto sul momento, i messaggi avranno giorno e orario originali, e potranno essere effettivamente importanti in qualunque chat (quindi fate attenzione, che portare una chat privata in un gruppo Telegram darà accesso a quei messaggi a tutti i presenti).

L’altra grande funzionalità riguarda invece lo spazio occupato: i messaggi su Telegram non occupano spazio in quanto sono salvati sul cloud. Tutto questo senza considerare il fatto che un trasferimento così veloce risolverebbe molti problemi persino per chi è costretto a cambiare telefono (vi ricordiamo infatti che se cambiarlo rimanendo nello stesso sistema operativo risulta facile, saltare da iOS a Android o viceversa non lo è).

Le funzioni del nuovo aggiornamento ovviamente non finiscono qua: abbiamo infatti un miglioramento delle feature audio, nuove animazioni e maggior controllo sulle proprie chat e chiamate recenti.