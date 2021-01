Su iOS ora è possibile trasferire le chat di WhatsApp su Telegram

Telegram si aggiorna, un nuovo update per iOS introduce la possibilità di importare chat e gruppi da WhatsApp. Ecco cosa c’è da sapere.

Se anche voi fate parte dei milioni di utenti che hanno scelto di abbandonare WhatsApp, sappiate che Telegram vi renderà la vita più semplice. Una nuova funzione, già disponibile sulla versione iOS dell’app, consentirà di importare le chat WhatsApp su Telegram.

La nuova funzione è stata introdotta dalla versione 7.4 di Telegram. Per il momento sembra ancora dormiente su Android, e non sappiamo se e quando verrà sbloccata. Sembra che la funzione dovesse rimanere dormiente anche su iOS, dato che subito dopo la release del nuovo update, ne è stata caricata una nuova versione che rimuove la possibilità di importare le chat.

La nuova feature consente anche di importare le chat da Line e KakaoTalk, due app non particolarmente popolari in Italia. L’unico requisito, spiega The Verge, è che il contatto di cui si desidera spostare la conversazione abbia un account su Telegram.

L’importazione va fatta chat per chat e funziona anche per i gruppi. Non è invece possibile importare tutte le chat compatibili in un solo click. È anche possibile scegliere se si vuole importare solo i messaggi o anche gli allegati multimediali.

Una volta importata la conversazione, Telegram etichetterà i messaggi originalmente scritti su WhatsApp con un’icona ad hoc, in modo da distinguerli da quelli scritti nativamente sulla sua app.

Nel frattempo, anche Signal ha introdotto una serie di nuove feature per dare il benvenuto agli utenti esodati da WhatsApp: