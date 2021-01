Spotify potrà riconoscere il vostro mood dal modo in cui parlate

Il famoso servizio streaming di musica Spotify sta lavorando ad un sistema di riconoscimento dello stato d’animo dalla voce, così da suggerire musica a tema.

Il gigante dello streaming online di musica Spotify ha registrato da qualche tempo un nuovo brevetto legato a sistemi di riconoscimento vocale. Sebbene questo non riguardi l’avvio di musica grazie a comandi vocali (cosa già presente), punterebbe invece a riconoscere la voce dell’utente – e eventuali rumori di fondo – per poter suggerire musica in base a successive analisi.

Registrato nel 2018, questo brevetto è stato accettato questo mese e il riconoscimento vocale, seguendo i dettagli scritti sul foglio, parlerebbero di riconoscimento emozionale. Di base Spotify sarebbe in grado di capire mood, età e persino accento di chi sta parlando, così da raccomandare contenuti in base a questi dettagli.

Sebbene questa sia la prima volta che Spotify lavora su riconoscimenti vocali, non è la prima volta che prova ad analizzare tratti personali per suggerire musica (era già successo con un brevetto passato). Effettivamente l’algoritmo che l’azienda svedese utilizza è già molto funzionale, e l’unico modo per migliorarlo è quello di avvicinarsi ancora di più ai gusti dell’ascoltatore in modo autonomo.

Se gli amanti della “scoperta” potrebbero quindi trovarsi a proprio agio con questa tecnologia, c’è da dire che altre persone potrebbero trovarla invasiva: analizzare alcuni dati personali direttamente dalla voce non è proprio l’ultima frontiera della privacy, e questo potrebbe portare a non pochi grattacapi per l’azienda (risolvibili con una semplice richiesta di disattivazione della feature, in caso arrivasse a tutti gli utenti).

Di certo con la diffusione di Google Home e Amazon Echo, il riconoscimento vocale è sempre più diffuso e aggiungerlo ad un’altra piattaforma con il solo scopo di carpire lo stato emozionale della persona non sarà così diverso.

