Razer Viper 8KHz, il mouse da gaming con il polling rate da record

Razer lancia Viper 8K, nuova versione del suo mouse da gioco ambidestro Viper pensato per i videogiocatori professionisti.

Nella maggior parte delle caratteristiche, il nuovo Viper è identico a quello rilasciato nel 2019 (già a sua volta riedizione dello storico mouse del 2000) con alcune migliorie pensate per l’eSport.

In primis, il nuovo Razer Viper 8KHz presenta un sensore ottico Focus Plus da 20.000 Dpi. Inoltre il nuovo mouse è in grado di raggiungere la velocità di polling più alta di qualsiasi altro mouse disponibile sul mercato: fino a 8.000 Hz, decisamente più veloce dello standard di 1.000 Hz.

Per chi non lo sapesse, il polling rate è la frequenza con la quale il mouse comunica la sua posizione sullo schermo al computer. Più elevato è il polling e più fluido è ovviamente il tracciamento del mouse.

Secondo Razer, tuttavia, un polling così elevato non verrà percepito dagli utenti trattandosi di frazioni di millisecondo. Ma l’azienda sottolinea come ciò potrebbe comunque aiutare i videogiocatori a sentirsi più reattivi nei titoli più frenetici, come gli sparatutto in prima persona, rendendo movimenti e mira più fluidi e precisi.