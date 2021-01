NASA: rilasciato simulatore interattivo per l’atterraggio del rover su Marte

Tra tre settimane il rover Perseverance atterrerà su Marte, e la NASA ha rilasciato un simulatore interattivo per vedere virtualmente come sarà l’atterraggio.

Il rover Perseverance, partito a luglio del 2020, ha ormai quasi concluso il suo viaggio di 482 milioni di chilometri per arrivare sulla superficie di Marte. L’atterraggio, programmato per il 18 febbraio, è uno dei momenti più attesi per l’agenzia governativa e, per condividere questo traguardo con tutti gli utenti, ha rilasciato un simulatore interattivo in grado di mostrare tutti i passaggi del rover riguardanti l’atterraggio.

Il simulatore permetterà di controllare la telecamera, muovendola intorno a Perseverance, muovendo l’animazione in avanti o indietro, velocizzando o rallentando a piacere, con tanto di zoom. Le fasi mostrare sono quelle dell’entrata, discesa e atterraggio, e sono visibile cliccando sul seguente link.

Get ready to ride! Try out our 3D, interactive simulation that lets you experience each step of @NASAPersevere’s Feb. 18 Mars landing from every angle: https://t.co/w67OdKPXef pic.twitter.com/hVjPHAekeY — NASA Mars (@NASAMars) January 18, 2021

NASA consiglia di avere una connessione abbastanza veloce e un buon computer per far girare il simulatore, che però potrà funzionare anche su dispositivi mobile.

La sezione Jet Propulsion Laboratory della NASA ha inoltre spiegato come l’ingresso di Perseverance su Marte sarà un processo “straziante” per il rover, ma si aspettando che tutto andrà per il verso giusto.

L’obiettivo del rover Perseverance è quello di cercare segni di vita antica sul pianeta, oltre che prendere dati d’analizzare per studiare e pianificare esplorazioni future. Perserverance non sarà l’unico viaggiatore ad arrivare su Marte: la NASA ha infatti inviato anche Ingenuity, un elicottero molto leggero che sarà in grado di produrre 2400 rotazioni al minuto per potersi distaccare dal suolo di Marte per analizzare l’ambiente che lo circonda con dei sensori, nonché il primo dispositivo inviato su un altro pianeta in grado di volare.

Vi ricordiamo che la simulazione è accessibile attraverso comune browser ed è strutturata a “schede”: scrollando infatti verso il basso, una didascalia dotata di contatore vi permetterà di avere aggiornamento in “tempo reale”, mentre dei bottoni nell’angolo in basso a destra vi daranno la possibilità di cambiare unità di misura, fare zoom e gestire la telecamera.