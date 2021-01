Hannibal 4: Mads Mikkelsen continua a mostrare ottimismo

La quarta stagione di Hannibal potrebbe non essere così impossibile, stando a Mads Mikkelsen, soprattutto dopo il rinnovato successo della serie.

Era ormai il lontano 2015 quando fu annunciato che la terza stagione di Hannibal sarebbe stata anche l’ultima, ma i fan della saga da allora non si sono mai rassegnati alla cancellazione dello show, e a quanto pare anche gli attori. E con il rinnovato interesse nei confronti della serie, ora che è sbarcata su Netflix, una quarta stagione non è più così impossibile, come traspare anche dalle parole di Mads Mikkelsen.

L’attore ne ha parlato durante una puntata del podcast Happy Sad Confused, in cui ha detto:

Da quando Hannibal ha trovato una nuova casa su Netflix, è come se si fosse rivitalizzato il discorso. Non credo che troveresti un singolo membro del cast che direbbe “No, grazie”. Ci siamo tutti divertiti un sacco.

Insomma, sembra davvero esserci più di uno spiraglio aperto da parte dell’attore, che già in passato aveva rilasciato alcune dichiarazioni in tal senso. Tuttavia è sempre bene ricordare che dal dare la propria disponibilità, al vedere effettivamente realizzato un determinato prodotto, c’è sempre un percorso piuttosto difficile da compiere.

RIcordiamo ad esempio che lo stesso Mikkelsen di recente è stato ingaggiato per sostituire Johnny Depp in Animali Fantastici 3, nel ruolo di Grindelwald. Un impegno che probabilmente gli riempirà l’agenda per un bel po’.

Voi che ne pensate? Siete tra quelli che sperano in una nuova stagione di Hannibal?