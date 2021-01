Bones & All: Timothée Chalamet nel nuovo film di Luca Guadagnino

Bones & All è il nuovo film che realizzerà Luca Guadagnino, che ha chiamato a collaborare ancora una volta Timothée Chalamet.

S’intitolerà Bones & All il nuovo film di Luca Guadagnino che avrà come protagonista Timothée Chalamet. I due torneranno a lavorare insieme dopo Call by your Name. La co-protagonista del film sarà Taylor Russell. La sceneggiatura è stata realizzata da Dave Kajganich. La storia è basata sul romanzo di Camille DeAngelis.

La produzione dovrebbe iniziare a maggio o aprile, comunque entro la primavera. Bones & All è una storia che racconta di una giovane donna chiamata Maren Yearly, che attraversa il Paese alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Tutto questo per capire perché nutre il desiderio di uccidere e mangiare tutte le persone che ama.

Ci sono diversi Studios interessati ad acquisire il progetto. Guadagnino torna quindi a realizzare un film horror dopo aver girato il remake di Suspiria, tratto dal capolavoro di Dario Argento.

Timothée Chalamet è stato invece impegnato con un altro remake, quello di Dune, che lo porterà a vestire i panni del protagonista della saga fantascientifica. Il film arriverà in streaming e nelle sale cinematografiche l’1 ottobre 2021.