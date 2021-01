Amazon Prime Video: tutte le novità di febbraio 2021

A febbraio 2021 su Amazon Prime Video arrivano diversi originals, ma anche film e serie TV cult, come Xena: la principessa Guerriera.

Amazon Prime Video ha rivelato le novità di febbraio 2021, tra serie TV e film originali che arriveranno sulla piattaforma streaming a breve. Tra queste ci sono la seconda stagione di The Family Man, l’esordio di Tutta colpa di Freud, e altro ancora.

Per quanto riguarda i cult, a febbraio arriveranno The Big Bang Theory, The A-Team, Xena, mentre tra i lungometraggi, in attesa del sequel, arriva Il Principe cerca moglie.

Andiamo a vedere nel dettaglio.

Serie TV

Soulmates (8 febbraio)

Soulmates è una serie antologica ambientata tra 15 anni, quando una scoperta scientifica avrà cambiato le vite di tutti sul pianeta: un test che stabilisce in maniera inequivocabile chi è la tua anima gemella.

Ognuno dei sei episodi ha un cast diverso ed esplora varie storie che ruotano intorno alla scoperta o meno del risultato del test e al suo impatto su una moltitudine di relazioni. La serie è scritta dall’autore premiato agli Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) insieme a Brett Goldstein (Superbob, Adult Life Skills).

Fanno parte del cast Sarah Snook (Succession), Kingsley Ben-Adir (The OA, High Fidelity, One Night In Miami), David Costabile (Billions), Sonya Cassidy(Lodge 49, Humans), Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Akerman (Billions, Dollface), Betsy Brandt (Breaking Bad, Life in Pieces), JJ Feildani(Turn), Darren Boyd (Killing Eve), Dolly Wells (Can You Ever Forgive Me?), Karima McAdams (Deep State), Laia Costa (Victoria), Shamier Anderson(Goliath), Georgina Campbell (Black Mirror), Henry Goodman (The New Pope), Sofia Oxenham (Poldark), Nathan Stewart Jarrett (Candyman), Sandra Teles (Black Mirror: Bandersnatch), Letty Thomas (Emma) e Adam El Hagar (Tyrant).

The Family Man (12 febbraio)

Seconda stagione della serie action Amazon Original di produzione indiana che racconta la storia di un uomo borghese, Srikant Tiwari, che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Mentre protegge la nazione dai terroristi, deve difendere la sua famiglia dall’impatto del suo lavoro altamente segreto, molto stressante e mal pagato.

Lo show offre un punto di vista satirico sulla geopolitica dell’area in cui è ambientato.

Creato, diretto e prodotta da Krishna D.K. e Raj Nidimoru. Nel cast Manoj Baypayee, Priyamani e Sharib Hashmi.

El Internado: Las Cumbres (19 febbraio)

El Internado: Las Cumbres (The Boarding School), serie Amazon Exclusive spagnola, è ambientata in un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, completamente isolato dal mondo esterno.

Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li prepara al reinserimento nella società. La foresta tutt’intorno nasconde antiche leggende, pericoli ancora minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.

La serie in 8 episodi vede protagonisti Asia Ortega (Les de l’Hoquei), Albert Salazar (A.K.A.), Daniel Arias (Cuéntame), Daniela Rubio (La caza. Monteperdido), Claudia Riera (Les de l’Hoquei), Paula del Río (El desconocido), Gonzalo Díez (7 días), Carlos Alcaide (Libertad), Sara Balerdi (La línea invisible) e Francisca Aronsson (Hotel Paraíso).

Il cast degli adulti include Natalia Dicenta (Solas), Ramiro Blas (Vis a vis), Alberto Amarilla (Mar adentro), Mina El Hammani (Élite), Joel Bosqued (Un golpe de suerte), Patxi Santamaría (Lucky Fred), Lucas Velasco (Educando a Nina), Joseba Usabiaga (Handia), Amaia Lizarralde (Hospital Central), Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola) e Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca).

Tutta colpa di Freud (26 febbraio)

Ed un altro importante arrivo a febbraio su Prime Video è la serie TV intitolata Tutta colpa di Freud.

Da anni separato dalla moglie, Francesco è uno psicanalista cinquantenne, padre di tre figlie ormai adulte. Quando anche l’ultima sta spiccando il volo, una serie di eventi le riporta tutte e tre al nido. Con il ritorno delle ragazze sopraggiungono anche gli attacchi di panico, e lo psicanalista è costretto ad assumere ansiolitici e andare a sua volta in terapia.

Basato sull’omonimo film di Paolo Genovese del 2014, la serie è composta da otto episodi ed è una co-produzione Rti e Lotus Production con la collaborazione di Amazon Prime Video.

Con la supervisione artistica di Paolo Genovese la serie è diretta da Rolando Ravello e interpretata da Claudio Bisio, Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina, Luca Bizzarri, con la partecipazione di Claudia Pandolfi e Stefania Rocca e con Max Tortora.

Film

Anna (4 febbraio)

Passiamo ora ai film originals ed exclusive da poter vedere su Prime Video a febbraio 2021. Sotto la straordinaria bellezza di Anna Poliatova si nasconde una delle più abili e temute killer. Dopo Nikita, Luc Besson torna con un elettrizzante action, pieno di colpi di scena e sequenze mozzafiato. ANNA vede Sasha Luss nel ruolo della protagonista insieme a un cast stellare tra cui la vincitrice del premio Oscar Helen Mirren, Cillian Murphy e Luke Evans.

Bliss (5 febbraio)

Bliss è una storia d’amore incentrata sul neo-divorziato Greg, la cui vita cade a pezzi, e sul suo incontro con l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale.

La donna crede di vivere in una simulazione brutta e ostile dentro un mondo che invece è bello, pacifico e beato. Greg, inizialmente dubbioso, si ritroverà alla fine a scoprire che forse le folli teorie cospirazioniste di Isabel nascondono un fondo di verità. Diretto e scritto da Mike Cahill, Bliss è interpretato da Salma Hayek e Owen Wilson.

Burraco (12 febbraio)

Irma, Eugenia, Miranda e Rina sono quattro donne diverse, ognuna con il proprio carattere, le proprie debolezze e le proprie eccentricità, ma legate da una conoscenza profonda e duratura nel tempo, unita e scandita dalle loro irrinunciabili partite a carte.

Quando decidono di partecipare ad un torneo nazionale di burraco e uscire dalla loro quotidianità, si ritroveranno improvvisamente a carte scoperte. La vita offre sempre una seconda occasione e l’amore può tornare a stravolgere a qualsiasi età. Del resto, è proprio il gioco del burraco ad avergli insegnato che una partita va giocata tutta, fino in fondo, e che nessun risultato è mai scontato.

Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti sono le protagoniste di Burraco Fatale, insieme a loro Loretta Goggi, Mohamed Zouaoui e Pino Quartullo.

The map of Tiny perfect Things (12 febbraio)

The Map of Perfect Tiny Things è basato su un racconto di Lev Grossman.

Il film narra la storia di un ragazzo intelligente, Mark, che continua a rivivere lo stesso giorno in loop felicemente, ma il suo mondo viene sconvolto dall’incontro con una ragazza misteriosa, Margaret, anch’essa bloccata nello stesso loop temporale.

Mark e Margret formano così un’accoppiata magnetica che li porta a scoprire tutte le piccole cose che rendono quella giornata perfetta. Quello che segue è una storia d’amore con un twist fantastico, in cui i due tenteranno di capire come – e se – sfuggire da questa giornata senza fine.

Diretto da Ian Samuels e scritto da Lev Grossman, il film è interpretato da Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris, Anna Mikami, Josh Hamilton e Cleo Fraser.

Il caso Pantani (14 febbraio)

Il caso Pantani è un noir contemporaneo, un thriller, ma anche un film d’inchiesta, un biopic, un film drammatico. Una ricostruzione accurata e avvincente della vita del campione romagnolo che svelerà particolari inediti sulla sua morte.

Questo film è il racconto di un uomo e delle tre fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo. Il caso Pantani è la storia di un atleta che è diventato un mito. Diretto da Domenico Ciolfi e con Francesco Pannofino, Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, Libero De Rienzo, Emanuela Rossi, Monica Camporesi, Gianfelice Imparato, Paola Baldini e Giobbe Covatta.

I care a Lot (19 febbraio)

Armata di una spietata sicurezza di sé, Marla Grayson (la nominata al premio Oscar Rosamund Pike) è una tutrice legale di professione affidata dal tribunale a decine di anziani. Tramite metodi loschi ma legali, truffa astutamente i suoi assistiti sottraendo loro i risparmi.

È un metodo ormai ben rodato che, insieme alla sua partner d’affari e amante Fran (Eiza González), Marla utilizza con un’efficenza brutale sulla sua ultima preda, Jennifer Peterson (la due volte premio Oscar Dianne Wiest), una pensionata benestante senza eredi o famiglia.

Ma quando le due scoprono che Jennifer ha un segreto altrettanto losco e alcune connessioni con uno sfuggente gangster (Il vincitore del Golden Globe Peter Dinklage), Marla è costretta ad alzare la posta in gioco, in una partita a cui possono partecipare solo i predatori, e in cui la sfida non sarà affatto leale.

Addio al Nubilato (24 febbraio)

Addio al Nubilato è una commedia tutta al femminile prodotta da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema, in collaborazione con Amazon Prime Video.

Il film è diretto da Francesco Apolloni (La verità, vi prego, sull’amore, Fate come noi) ed è tratto dall’omonima pièce teatrale di grande successo. Al centro della vicenda, quattro amiche alla vigilia di un matrimonio: Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa.

Questa, invece, è la lista dei film cult in arrivo a febbraio 2021 su Prime Video:

Il principe cerca moglie | 1 febbraio

Goblin Slayer: Goblin’s Crown | 1 febbraio

48 Ore | 1 febbraio

Un piedipiatti a Beverly Hills III | 1 febbraio

Promare | 1 febbraio

Vampire Academy | 2 febbraio

I morti non muoiono | 2 febbraio

Il destino di un cavaliere | 6 febbraio

Il tuo ultimo sguardo | 7 febbraio

Pets 2 – Vita da animali | 8 febbraio

Ma | 9 febbraio

Streets of blood | 9 febbraio

Un amore così grande | 12 febbraio

Arrivano i Prof | 16 febbraio

Scappo a Casa | 22 febbraio

Ubriachi d’amore | 26 febbraio

Armi chimiche | 28 febbraio

Mentre qui potete vedere le serie TV cult in uscita a febbraio su Prime Video:

The Big Bang Theory – dalla stagione 1 alla 11 | 1 febbraio

Grandi uomini per grandi idee – la prima stagione | 1 febbraio

C’era una volta…la Terra – la prima stagione |1 febbraio

Riverdale – la quarta stagione | 1 febbraio

Xena: Principessa guerriera – le sei stagioni | 4 febbraio

The A-Team – le cinque stagioni | 8 febbraio