UK, un “pacco sospetto” spaventa una fabbrica di vaccini AstraZeneca

Una fabbrica gallese di vaccini AstraZeneca è stata evacuata dalle autorità, la causa é un pacco sospetto arrivato via posta.

Nella mattinata di mercoledí 27 gennaio, una fabbrica di vaccini sita in Wrexham, Galles, ha dovuto rallentare grandemente il confezionamento di medicinali, così che l’intera area potesse essere bonificata da ogni possibile minaccia. Secondo l’ABC News, la ditta é specializzata nell’imbottigliamento dei vaccini AstraZeneca, il che la rende potenzialmente bersaglio di malintenzionati e terroristi.

ha twittato l’azienda.

Wockhardt UK in Wrexham this morning received a suspicious package. Relevant authorities have responded and upon expert advice we have partially evacuated the site pending a full investigation. The safety of our employees and business continuity remain of paramount importance.

— WockhardtUK (@WockhardtUk) January 27, 2021