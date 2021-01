Skull Island: Netflix produrrà la serie animata, farà parte del MonsterVerse

Netflix ha annunciato la produzione della serie animata Skull Island. La storia vede protagonisti un gruppo di naufraghi arrivare nell’isola di King Kong.

Netflix ha annunciato che produrrà la serie TV animata Skull Island. Come è facile evincere dal titolo lo show sarà ambientato nel MonsterVerse di Legendary Pictures e segue le vicende di un gruppo di naufraghi che arrivano nell’isola originaria di King Kong. Una terra popolata da mostri e dominati dall’enorme scimmia.

A realizzare la serie sarà lo studio Powerhouse Animation, già realizzatore della serie animata di Castelvania e Blood of Zeus, entrambe prodotte da Netflix. Al momento non sono state rivelate altre informazioni, quindi ancora non si sa chi si occuperà della sceneggiatura e chi della regia.

A shipwrecked crew, an island of monsters, and one king to rule them all. Skull Island is a new anime series set in @Legendary’s Monsterverse from @PowerhouseAnim. — NX (@NXOnNetflix) January 27, 2021

Vi ricordiamo che King Kong e l’isola in cui regna incontrastato sono stati introdotti nel MonsterVers nel 2017 con il film Kong: Skull Island diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Inoltre il gorilla affronterà il re dei mostri Godzilla nel film di prossima uscita Godzilla vs Kong, di cui solo pochi giorni fa è stato diffuso il trailer. Il film arriverà il prossimo 31 marzo contemporaneamente al cinema e in streaming su HBO Max. Protagonisti del film sono Millie Bobby Brown, Kyle Chandler. Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henry.

