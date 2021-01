Pac-Man: Birth of an Icon: annunciato un artbook imperdibile

Cook and Becker ha annunciato Pac-Man: Birth of an Icon, un massiccio libro ufficiale dedicato alla storia del videogioco e al suo impatto sulla cultura pop di massa.

Pac-Man ha spento 40 candeline nel 2020, per celebrare il traguardo l’editore Cook and Becker ha annunciato un artbook da avere a tutti i costi. Si chiama Pac-Man: Birth of an Icon ed include una selezione di bozzetti, foto esclusive, disegni con l’evoluzione del personaggio negli anni, oltre che altre chicche che ben testimoniano l’impatto di Pac-Man sulla cultura pop di massa.

La descrizione ufficiale di Pac-Man: Birth of an Icon:

This new non-fiction narrative volume will journey from creator Toru Iwatani’s “pizza slice” inspiration to the game’s incredible success in arcades and beyond. The book also dives into Pac-Man’s unprecedented impact on pop culture, with more than 40 new interviews from key players around the world, behind-the-scenes stories, documents, images, and more.

With untold stories, new details, and archival imagery, Pac-Man: Birth of an Icon showcases the franchise’s complex history from Tokyo to Chicago to Boston, unpacking the stories of video game industry stalwarts Namco and Midway Manufacturing.