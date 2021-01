30mila sterline l’anno per giocare al PC: inquietante proposta o stunt pubblicitario?

Opsys, nuovo brand di PC da gaming, lancia un’offerta di lavoro piuttosto bizzarra: 30mila sterline per giocare col suo modello di punta.

Avete mai sentito parlare di Opsys? Stando al sito internet della ditta, si tratta di un nuovo brand di PC da gaming “rivoluzionari” preassemblati e pronti per l’uso, con caratteristiche tecniche adatte al gioco professionale.

Sicuramente, il reparto marketing s’è dato da fare per creare un sito accattivante ma, soprattutto, capace di far parlare di sé per via delle numerose iperboli presenti nei testi, di video e immagini vagamente inquietanti e dell’annuncio di lavoro più bizzarro degli ultimi tempi.

Opsys cerca qualcuno per “guidare” lo Overpowered User Experience (OUX) Department, pagandolo 30.000 £ l’anno. “Guidare” per modo di dire, dato che sarà l’unico componente di questo assurdo dipartimento.

Come specificato nello stesso annuncio,

piuttosto che pagare 30k £ un pubblicitario per promuovere i più potenti PC da gaming del mondo, paghiamo qualcuno per giocarci.

L’annuncio prosegue con delle richieste relative al fatto che il gamer in questione dev’essere vecchia scuola, non affiliato a clan, quasi antisociale. Sicuramente qualcuno che può essere un adeguato testimonial di tanta follia comunicativa.

Annuncio di lavoro effettivo, per quanto sopra le righe, o trovata pubblicitaria? Non sappiamo darvi una risposta effettiva, ma potete scoprirlo da soli candidandovi alla carica.