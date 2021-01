Julia: le novità 2021 della criminologa di Sergio Bonelli Editore

Sergio Bonelli Editore ha rivelato le novità 2021 riguardanti Julia, la criminologa ideata da Giancarlo Berardi.

Sergio Bonelli Editore continua a rivelare le novità dei suoi fumetti. Dopo aver svelato quelle riguardanti Tex, Zagor e Dampyr ora è la volta della criminologa Julia.

L’anno per Julia, e il suo fidanzato Ettore, inizia in maniera movimentata. I due sono in vacanza in una incantevole località montagna, ma l’idillio è interrotto da un omicidio sui campi da sci. Le indagini vengono ostacolate da una tormenta di neve che isola totalmente l’albergo, senza contare il fatto che ogni ospite avrebbe un ottimo motivo per essere l’assassino…

A marzo la criminologa farà squadra con l’affascinante ladro gentiluomo Tim O’Leary. I due uniranno le forze per rubare un prezioso DVD, al centro di un complicato caso di spionaggio industriale.

Il mese successivo Julia e Luther, il figlio di Emily, scaveranno nel deep web frugando tra i profili degli haters del professor Dorsey per stanare il suo assassino. L’uomo era una sorta di Don Chisciotte che combatteva la sua battaglia personale per trovare e screditare le fake news. Ma le sue scelte etiche gli sono costate la vita: freddato alle spalle da quattro colpi di arma da fuoco…

A giugno tornerà Myrna Harrod, camaleontica assassina. Questa volta la serial killer veste i panni di una badante e si è addirittura affezionata all’anziano signore che la ospita nella sua casa. quando l’uomo si ammala Myrna farà di tutto per trovare i soldi per poterlo curare, ma l’unico modo che conosce èper raggiungere il suo scopo è uccidere. Nel frattempo si si avvicina sempre più pericolosamente a Julia con l’intento di amarla e morire insieme a lei.

A settembre Julia e sua nonna Lillian indagheranno sulla scomparsa di un’anziana ospite della casa di riposo, mentre ad ottobre Romy Horowitz, l’amica di Julia, partorisce una splendida bambina avuta tramite la banca del seme. Ma la serenità della donna è messa in pericolo dai messaggi minatori inviati dal presunto padre della bimba.

A novembre la criminologa aiuterà l’amico fraterno e detective Leo Baxter a fare luce sul presunto suicidio di un adolescente, vittima di bullismo, che si è gettato nel Marigold.

Non mancheranno nuovi serial killer. Tra questi vi saranno l’artista, appassionato di fotografia che prepara ogni scena del delitto come fosse un set fotografico, con attenzione maniacale, nei minimi dettagli. Ci saranno anche le sorelle Corinne e Peggy che sotto le spoglie di rassicuranti zie celano con abilità il loro animo malvagio. Una coppia di assassine in stile Arsenico e vecchi merletti.

Infine in estate arriverà lo Speciale a colori con una storia psichedelica: una giovane Julia alle prime armi dovrà indagare sulla morte di un amico avvenuta durante un rave party.

Vi ricordiamo anche che il personaggio arriverà prossimamente in televisione con una serie a lei dedicata e con protagonista Gabriella Pession.

