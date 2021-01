Il rapporto di sostenibilità di Microsoft diventa una mappa di Minecraft

Gli sviluppatori di Minecraft hanno tradotto il rapporto di sostenibilità di Microsoft in una cittadina che educa a riciclare.

Oggi, giovedì 28 gennaio, il Mojang Studios ha pubblicato gratuitamente la mappa Sustainability City, la quale rappresenta una cittadina videoludica in cui cittadini e studenti possono esplorare gli obiettivi presentati dal report annuale pubblicato dalla Big Tech.

La mappa, scaricabile all’interno di Minecraft Marketplace “Education Collection”e di Minecraft: Education Edition, presenta sei lezioni che mirano a offrire agli utenti un senso di tutela e gestione del pianeta.

Gli argomenti spaziano dalla produzione sostenibile di cibo ai deflussi e al trattamento delle acque, passando dalla silvicoltura responsabile. Ci sono poi lezioni sul riciclo, sull’edilizia alternativa e, ovviamente, sull’indagine verso forme di energia pulita.

Minecraft e Microsoft uniscono quindi le forze nella missione condivisa “di costruire un mondo migliore attraverso il potere del gioco”. Mojang Studios aveva precedentemente appoggiato cause ambientaliste assieme a svariate organizzazioni, tra cui il The Nature Conservancy and World Wildlife Fund.

L’impegno dell’azienda videoludica non si ferma tuttavia agli impegni presi in difesa del nostro pianeta, bensì esplora attraverso il gioco anche le diverse possibilità dell’educazione civica.

In vista delle elezioni presidenziali statunitensi tenutesi a novembre, gli sviluppatori di Minecraft avevano infatti ospitato una cittadina virtuale in cui era possibile imparare tutto ciò che c’è da sapere sulle modalità di voto, mentre è ormai celebre la biblioteca giornalistica creata ingame per promuovere quei contenuti che gli stati oscurantisti tendono a censurare.