Il Nuovo Amazon Echo Show 10 ha una data d’uscita ufficiale

Amazon ha rivelato la data d’uscita, per ora per America e Inghilterra, del suo Nuovo Echo Show 10, smart speaker dotato di schermo da 10 pollici.

I fan delle smart home e degli smart device lo attendono da tempo: parliamo del Nuovo Amazon Echo Show 10, dispositivo che subisce un forte rework estetico dal precedente modello e che, almeno in Inghilterra e America, uscirà il 25 febbraio. Questo nuovo dispositivo avrà il prezzo di 249.99 euro e in Italia, sebbene sia disponibile sulle pagine di Amazon.it, non da ancora alcun dettaglio su quando uscirà (ma potete lasciare la mail così da restare aggiornati).

Il Nuovo Amazon Echo Show 10 propone un look decisamente diverso dal precedente: la base è rotonda (e somiglia ad una sorta di Echo Dot di terza generazione), con sopra posizionato un display da 10 pollici dotato di fotocamera da 13MP. Una delle feature più interessanti riguarda proprio questa sua forma circolare: il dispositivo infatti potrà seguirvi ruotando su se stesso, così da mostrarvi sempre il display ovunque voi siate.

Questa funzione, gestita proprio dalla fotocamera, sarà la stessa che in caso di videoconferenza, metterà sempre il vostro volto in zoom così da seguirvi anche in caso vi moveste nella stanza. La fotocamera infine avrà anche funzione di videosorveglianza, permettendovi di controllare il feed video tramite applicazione o da altro Echo Show.

La fotocamera sarà oscurabile manualmente tramite uno switch posizionato sopra di essa, che andrà ad oscurare fisicamente il sensore chiudendolo con uno strato di plastica.

Non mancano infine le classiche funzioni come la possibilità di sfruttare Alexa per vedere le informazioni a schermo, inserire come screensaver una funzione di cornice digitale capace di sfruttare le foto inserite oppure utilizzare il display per vedere la propria serie preferita tramite applicazione di streaming.