Ikea e ASUS ROG insieme per mobili e accessori da gaming: le prime immagini

Una neonata partnership fra IKEA e ASUS ROG – già annunciata lo scorso settembre – porterà nel catalogo del colosso svedese una serie di prodotti studiati appositamente per il gaming.

Secondo i messaggi pubblicati da Asus sul social network cinese Weibo, il 29 gennaio le due società dovrebbero annunciare la loro collaborazione con la presentazione del primo mobile da gaming dell’accoppiata IKEA-ASUS ROG.

Tuttavia (per errore) IKEA China, nelle scorse ore, aveva già inserito a listino tutti i prodotti da gaming che la nuova collaborazione porterà, cancellati poco dopo. La maggior parte dei mobili sono prodotti già esistenti che hanno però subito delle modifiche per renderli adatti in chiave gaming.

A colpire è sicuramente la scrivania da gaming Uppspell con regolazione dell’altezza e spazio aggiuntivo per la gestione dei cavi. Prezzo 3.999 yuan, pari a 510 euro circa. Interessante anche il pannello con tanto di retroilluminazione LED che pare una sorta di variante total black del già conosciuto SKADIS.

Diversi anche gli accessori come un tendicavo per mouse, supporto per cuffie, una lampada o persino luci a LED, cuscini speciali per i videogiocatori, un portabevande, un cestino nero e un grande mousepad con temi ROG.