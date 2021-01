HBO Max: nuova impennata di sottoscrizioni

HBO Max sembra aver finalmente ingranato la marcia: gli abbonamenti sono in continua crescita in base ai dati diffusi.

Le ultime settimane del 2020 sono state fondamentali per WarnerMedia, che ha guadagnato moltissime sottoscrizioni in più per il proprio servizio streaming HBO Max. Stando ai dati riportati dall’azienda infatti, la nuova piattaforma streaming ha un totale di 37.7 milioni di abbonati, quasi dieci milioni in più rispetto ai dati dichiarati a Settembre.

Non ci sono informazioni ufficiali in tal senso, ma è chiaro che molto del lavoro lo abbia svolto la scelta di distribuire sulla piattaforma streaming in contemporanea rispetto alle sale cinematografiche, tutti i nuovi film del catalogo di Warner Bros. La possibilità di vedere da casa Wonder Woman 1984 in sicurezza il giorno di Natale insomma, presumibilmente ha influito molto sui numeri.

Adesso HBO ed HBO Max hanno in totale 41.5 milioni di abbonati negli Stati Uniti. Numeri davvero importanti se si pensa che l’obiettivo dichiarato di WarnerMedia era quello di arrivare a 50 milioni di sottoscrizioni nei primi cinque anni.

Eppure all’inizio la piattaforma non era partita sotto i migliori auspici: una confusione nella gestione del brand (WarnerMedia aveva all’epoca ancora attivi i servizi HBO Now e HBO Go) e una mancanza di distribuzione su due piattaforme importanti come Roku e Amazon Fire (mancanza ora risolta), avevano fatto sì che nel primo mese gli abbonamenti attivati fossero solo poco più di quattro milioni, contro ad esempio i 26 di Disney Plus.

L’arrivo degli importanti film di cui sopra, ma anche della Snyder Cut di Justice League, o di serie TV come The Flight Attendant e The Undoing, uniti agli annunci del revival di Sex and the City e dell’espansione del brand di Game of Thrones, evidentemente stanno diventando sempre più appetibili per i fan, e stanno iniziando a rendere HBO Max un vero e proprio competitor per i colossi del settore.