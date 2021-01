Esperimenti in diretta! Finalmente ad Eureka! arriva il format che riguarda la scienza e i suoi esperimenti insieme al divulgatore scientifico Gabriele Pastori

In una puntata veramente speciale, insieme al dottor Gabriele Pastori chimico e divulgatore scientifico, abbiamo introdotto un nuovo format all’interno di Eureka! gli esperimenti in diretta. Partendo dalla tavola periodica si è fatto in viaggio attraverso gli elementi.