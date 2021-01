Black Widow: più probabile un rinvio che l’arrivo su Disney+

Continua a preoccupare i fan la situazione legata a Black Widow, che però Disney pare determinata a distribuire in esclusiva al cinema.

Quella su Black Widow pare diventata da diversi mesi una telenovela: con i tempi che corrono infatti, ci sono costantemente rumor che vorrebbero Disney in bilico tra una distribuzione in streaming su Disney+ e l’aspettare invece un ritorno alla quasi normalità per far uscire il cinema nelle sale. Tuttora però quest’ultima pare l’ipotesi più probabile.

Questo perlomeno stando alle ultime voci diffuse dalle più importanti testate internazionali specializzate. Mentre molti dei film in arrivo nei primi sei mesi di questo 2021 sono infatti già stati rinviati (alcuni addirittura all’anno prossimo) e Warner ha deciso invece preventivamente di tirarsi fuori dalla situazione e distribuire tutti i film dell’anno in contemporanea su HBO Max, Disney ha dimostrato di decidere caso per caso.

Per quanto riguarda Black Widow, attualmente la data d’uscita prevista è quella del 7 Maggio 2021, un po’ troppo ravvicinata per poter fare ipotesi sulla situazione globale sanitaria. Attualmente infatti il vaccino anti-covid è in fase di distribuzione, ma le vaccinazioni non stanno procedendo alla velocità che ci si augurava, per cui è possibile che a Maggio non sia ancora possibile tornare al cinema in sicurezza.

Per Disney però la priorità è che il primo film della Fase 4 dell’Universo Cinematico Marvel sia distribuito al cinema. Si tratta infatti di un potenziale campione d’incassi, e gli esempi di Tenet e Wonder Woman 1984, entrambi film attesissimi e che hanno guadagnato decisamente meno di quanto ci si aspettasse, sembrano aver convinto il colosso a non puntare su una distribuzione in streaming per un prodotto del genere.

Ad oggi dunque resta molto più probabile un rinvio del film, magari alla fine dell’anno o al più tardi all’inizio dell’anno prossimo, per garantire a Black Widow l’uscita cinematografica. Sarà la scelta giusta?