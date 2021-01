Addio a Cloris Leachman, era Frau Blucher in Frankenstein Junior

Lutto nel mondo del cinema, che stamattina si è risvegliato orfano di Cloris Leachman, attrice Premio Oscar e indimenticabile Frau Blucher in Frankenstein Junior.

Cloris Leachman è mancata all’età di 94 anni. La notizia è stata data dalla sua agente, e il mondo di Hollywood ha iniziato a commemorare l’attrice, che ha avuto una carriera lunga e costellata di successi. Oltre quaranta film, un Premio Oscar vinto per la sua interpretazione ne L’Ultimo Spettacolo nel 1972 e una valanga di altri premi, tra cui otto Emmy, per i quali detiene il primato insieme a Julia Louis-Dreyfus.

Leachman era nota soprattutto per la sua bravura nell’interpretare ruoli sia drammatici che comici, ed uno dei lavori per i quali è maggiormente ricordata è proprio quel Frankenstein Junior di Mel Brooks, che l’ha vista nei panni dell’indimenticabile Frau Blucher.

Proprio Mel Brooks l’ha voluta ricordare con un tweet:

Una tristissima notizia. Cloris aveva un talento fuori dal comune. Era capace di farti ridere o piangere in un attimo. Era sempre un piacere averla sul set. Ogni volta che sento un cavallo nitrire, penserò sempre all’indimenticabile Frau Blucher di Cloris. È insostituibile e ci mancherà tantissimo.

