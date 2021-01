Godzilla vs Kong: nuova data d’uscita per il film del MonsterVerse

Godzilla vs Kong avrà una nuova data d’uscita rispetto a quella stabilita del 26 marzo, ma si tratta solo di un piccolo posticipo.

Godzilla vs Kong ha una nuova data d’uscita, ma gli appassionati possono stare tranquilli, perché si tratta solo di pochi giorni di posticipo rispetto alla data stabilita. Il film arriverà nelle sale cinematografiche e su HBO Max non più il 26 marzo, bensì il 31 marzo.

Questa è la breve sinossi trapelata online qualche tempo fa:

L’umanità combatte per il suo futuro mentre Godzilla e Kong combattono lungo un sentiero di distruzione che vedrà le due forze della natura collidere in una guerra totale.

Il film in uscita presenterà la battaglia di due dei mostri più iconici del cinema. Un sequel di Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters, Godzilla vs Kong è la tanto attesa continuazione del Monsterverse di Legendary. A riprendere i loro ruoli nel film sono Millie Bobby Brown e Kyle Chandler. Rebecca Hall, Alexander Skarsgård e Brian Tyree Henry completano il cast come nuovi arrivati nel franchise.

Il trailer, uscito pochi giorni fa, ha entusiasmato tutti gli appassionati che non vedono l’ora di assistere al super scontro.