Demon Slayer: l’anime disponibile su Netflix da febbraio

A partire da lunedì 1 febbraio i 26 episodi dell’anime di Demon Slayer saranno disponibili su Netflix. La serie è tratta dall’omonimo manga di Koyoharu Gotouge.

La storia narra le vicende del giovane Tanjiro, primo genito di una numerosa famiglia orfana di padre. Un giorno, rientrato a casa dopo essere stato al al villaggio per vendere carbone, scopre che la sua famiglia è stata massacrata dai demoni. L’unica ad essersi salvata è la sorella Nezuko, che però è stata tramutata in un demone. Il ragazzo si metterà così in viaggio in cerca di una cura per la sorella, che conserva ancora qualche pensiero ed emozioni umane, e per evitare che altre persone subiscano il suo stesso triste destino.

Il manga è stato serializzato sulle pagine di Weekly Shōnen Jump dal febbraio del 2016 a maggio 2020. Divenuto un istant cult, il fumetto è arrivato sia sul piccolo schermo con l’anime che recentemente al cinema con il lungometraggio Demon Slayer – Il Film (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen, ovvero Demon Slayer il film: Saga del Treno dell’Infinito).

Vi ricordiamo che la serie è disponibile anche su Amazon Prime Video.

