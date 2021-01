Boris Karloff: il documentario uscirà a ottobre per i 90 anni di Frankenstein

Il documentario dedicato a Boris Karloff, intitolato The Man Behind the Monster, uscirà a ottobre per l’anniversario dell’uscita di Frankenstein.

Il film documentario dedicato a Boris Karloff ha il titolo The Man Behind the Monster, ed uscirà a ottobre, per celebrare i 90 anni d’uscita del film su Frankenstein che ha reso celebre l’attore, e che è arrivato nelle sale il 29 ottobre 1931 per la prima mondiale, mentre la distribuzione effettiva è partita il mese dopo.

Il documentario offrirà una prospettiva sui sessant’anni di carriera di Karloff, e sulla sua eredità cinematografica. A dirigere il documentario è Thomas Hamilton. La produzione è affidata alla Voltage Films, con Ron MacCloskey e Thomas Hamilton impegnati come produttori.

Molti sono gli interventi di personaggi del mondo del cinema, e non solo, presenti. Eccone un elenco: Guillermo Del Toro, John Landis, Joe Dante, Christopher Plummer, Peter Bogdanovich, Ron Perlman, Leonard Maltin, Sir Christopher Frayling, Sara Karloff, Gregory Mank, Roger Corman, Stephanie Powers, Ian Ogilvy, Norman Jewison, Orson Bean, Kevin Brownlow, Caroline Munro, Stephen Jacobs, Dick Miller, Peter Asher, Virginia Bates, Nehemiah Persoff, David J Skal, Donald F Glut, Derek Malcolm, Bernie Coleman, Lee Grant, Rick Goldschmidt, Stuart Hersh, Miles Kreuger, Valerie Yaros, H.M.Wynant, Diane Aubry, Anthony Pratt, Renee Glynne, Sharyn Moffett, Neil Pettigrew, Ruth Shiel, Courtlandt Hull, Ron Simon, Jaymz Bee, Thomas Hamilton, Ron MacCloskey.

In Europa sono interessate alla distribuzione del documentario, tra le altre, ARTE e Sky.