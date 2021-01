Alexa ora è anche un vero antifurto per la casa con l’opzione Guard Plus

Alexa aggiunge sempre nuove funzioni: l’ultima novità è la trasformazione in un vero e proprio sistema di sicurezza casalingo, Guard Plus.

Nel 2019 Amazon ha aggiunto, alle funzionalità di Alexa, un modulo gratuito di nome “Guard”, che proponeva un piccolo accenno di sistema d’allarme per la casa esplicitato tramite un dispositivo Echo.

Una volta attivato con un comando vocale, Alexa lascia aperto il microfono per individuare suoni sospetti all’interno dell’abitazione, come rumore di vetri rotti o allarmi, per poi inviare un messaggio al numero di telefono collegato. Volendo, può anche accendere le luci di casa collegate, per simulare la presenza di inquilini nell’abitazione e scoraggiare eventuali malintenzionati.

Nella sua forma base, non si tratta di un vero sistema d’allarme, dato che non invia segnalazioni a nessuno che non sia l’account collegato ad Amazon, ma può essere un deterrente e un campanello d’allarme per tornare a casa o controllare da remoto con eventuali sistemi di camere installate in casa.

La nuova versione, Guard Plus, è stata appena lanciata negli Stati Uniti e presenta diverse funzioni in più, al prezzo di 4,99$ mensili o 49,99$ all’anno, con una prova gratuita di un mese.

La prima permette di chiamare una linea di emergenza dedicata, in caso non si abbia il telefono a portata di mano o si sia, per qualche motivo, impossibilitati a prenderlo o a usare le mani. Basta chiedere ad Alexa e il servizio di emergenza risponderà 24/7, occupandosi di chiamare le autorità in caso di necessità.

Nella forma Plus, Alexa sarà ricettiva a una gamma maggiore di suoni “non comuni” come ad esempio porte che sbattono o rumore di passi mentre il padrone di casa è fuori, e potrà lanciare un allarme sonoro o l’abbaiare preregistrato di un cane da guardia, inviando al contempo al destinatario un file audio con copia del rumore inconsulto, così da decidere se chiamare soccorsi o forze dell’ordine.

Oltretutto, si potranno collegare telecamere e altri dispositivi di sicurezza: è già attiva la connessione con il popolare Ring Protect Plus, ma a breve molti altri sistemi di allarme potranno interfacciarsi nativamente con Alexa Guard. Tra questi, Abode, Scout Alarm, Resideo, A3 Smart Home, e Wyze.

Non abbiamo ancora informazioni su quando il servizio Plus sarà disponibile nel nostro Paese.