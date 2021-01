High School Musical compie 15 anni: le origini del franchise

High School Musical compie 15 anni. Il regista Kenny Ortega aveva diretto una serie di episodi di Ally McBeal e di Una mamma per amica, ma quello che voleva davvero era tornare a fare film. High School Musical fu la sua occasione.

La sceneggiatura che attirò l’attenzione di Kenny Ortega, fu quella di un film originale di Disney Channel con il titolo provvisorio Untitled High School Musical Project, che diventò un successo nonostante il desiderio di Ortega di mantenere un basso profilo.

High School Musical è stato uno dei film per la TV che ha trasceso le sue umili origini e ha affascinato una generazione di adolescenti quando è stato presentato in anteprima il 20 gennaio 2006. Non ha solo lanciato le carriere di Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale ma èdiventato anche un colosso finanziario per Disney Channel, guidando una domanda senza precedenti di DVD, bambole, magliette, poster, sacchi a pelo, contenitori per il pranzo. Poi è arrivato un tour di concerti tutto esaurito, spettacoli itineranti sul ghiaccio, produzioni teatrali itineranti e uno spettacolo nei parchi a tema Disney.

Quando il sequel ha debuttato su Disney Channel nel 2007, stabilendo un nuovo record televisivo con ben 17,2 milioni di spettatori. Il terzo e ultimo film con il cast originale quando è uscito nelle sale ha guadagnato più di 250 milioni di dollari al botteghino globale. Nei suoi primi cinque anni, il franchise High School Musical ha accumulato $ 4 miliardi di vendite al dettaglio in tutto il mondo.

E la sua popolarità non è diminuita. L’anno scorso, Disney Plus ha debuttato la serie spinoff che si concentra su una nuova generazione di East High Wildcats. In onore del 15° anniversario, Variety ha parlato con i membri del cast e della troupe della realizzazione del film e di come un modesto musical per adolescenti sia diventato uno dei film TV di maggior successo commerciale di sempre e abbia insegnato ai giovani spettatori ad amare i musical.