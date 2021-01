Zombicide Invader: dal 28 gennaio il fumetto della Sergio Bonelli Editore

Il 28 gennaio in libreria e fumetteria arriverà Zombicide Invader, il fumetto della Sergio Bonelli Editore tratto dal gioco da tavolo della CMON.

Dal 28 gennaio arriva in libreria e in fumetteria Zombicide Invader, il primo frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e la società CMON, leader nel settore dei giochi da tavolo. Dalla serie fantascientifica del boardgame di successo mondiale Zombicide Invader, questa graphic novel racconta il suo incredibile mondo e i suoi eroici protagonisti.

Qui sotto il trailer.

Qui la sinossi:

Quando il capitano Kane giunge sul piccolo pianeta minerario di PK- L7, si trova coinvolto in una battaglia tra i suoi abitanti e una misteriosa razza di esseri mutanti emersi dal sottosuolo. Kane è un combattente nato e, con la sua squadra, non si tirerà indietro, ma lo scontro si rivelerà un vero e proprio incubo. Il destino di PK-L7 non sarebbe del resto un loro problema, ma il capitano Kane, il sergente Yuko e il tenente Bogrov dovranno vendere cara la pelle accanto agli altri coloni per sopravvivere e cercare di nascondere la verità su se stessi, perché non sono esattamente chi dicono di essere…

Il soggetto di Zombicide Invader è di Luca Enoch e Stefano Vietti, che firma anche la sceneggiatura. I disegni e la copertina sono di Giancarlo Olivares. Il volume è inoltre arricchito di uno speciale Sketch Book che presenta i diversi protagonisti. Una speciale versione variant con cover dedicata realizzata da Adrian Smith sarà disponibile sullo shop online Bonelli e nelle librerie del circuito Manicomix.

David Preti, Chief Operating Officer, CMON, ha detto: