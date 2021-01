TicketOne: maxi-multa da 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante

TicketOne è stata multata dall’AGCM, l’antitrust italiano. L’azienda ha ricevuto una sanzione da 10 milioni di euro per abuso di posizione dominante. «Faremo ricorso».

Stangata ai danni di TicketOne, piattaforma leader nella vendita di biglietti per concerti e eventi dal vivo. L’AGCM ha accusato l’azienda di abuso di posizione dominante. Ora TicketOne dovrà pagare una sanzione di 10 milioni di euro.

TicketOne inoltre dovrà consentire alla concorrenza di vendere almeno il 20% dei biglietti dei suoi partner esclusivi, garantendo che le modalità di accesso delle aziende terze alla vendita avvengano a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Nel mirino dell’AGCM ci sono gli accordi d’esclusiva stretti dalla piattaforma con i principali player del mercato italiano. TicketOne viene punita per la sua eccessiva ambizione. La piattaforma avrebbe, infatti, stretto importanti e lucrativi accordi d’esclusiva con un numero importante di organizzatori di eventi, di fatto impedendo alle aziende concorrenti di competere ad armi pari.

All’azienda non viene soltanto rinfacciato di aver danneggiato concorrenti come TicketMaster, ma anche di aver creato un danno ai consumatori che, a fronte dell’impossibilità di accedere ad alternative più accessibili, sarebbero di fatto stati costretti a rivolgersi esclusivamente a TicketOne per un gran numero di concerti, pagando spesso commissioni d’importo elevato.

TicketOne, dal canto suo, ha annunciato l’intenzione di impugnare la sentenza e fare ricorso.

Ticketone respinge fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Agcm secondo cui la società avrebbe messo in atto un abuso di posizione dominante. L’Autorità ha preso una decisione manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia.

ha detto un portavoce dell’azienda.