Things Heard and Seen: il nuovo thriller Netflix con Amanda Seyfried

Things Heard and Seen il nuovo thriller Netflix con Amanda Seyfried è stato realizzato dai registi di American Splendor, Robert Pulcini e Shari Springer Berman.

Netflix ha pubblicato le prime immagini del loro prossimo thriller Things Heard and Seen. Basato sul libro di Elizabeth Brundage, All Things Cease to Appear, la sinossi del film recita: una coppia di Manhattan si trasferisce in un borgo storico nella Hudson Valley e viene a scoprire che il loro matrimonio ha qualcosa di sinistro, che rivaleggia con qualcosa che ha a che fare con la storia della loro nuova casa.

Il film ha la regia di Robert Pulcini e Shari Springer Berman, che hanno diretto il fantastico American Splendor. Anche se non sono tornati alle vette del loro film del 2003, si sono tenuti occupati nel corso degli anni, sebbene Things Heard and Seen sarà il loro primo lungometraggio da Ten Thousand Saints del 2015. Netflix potrebbe essere una buona piattaforma per i registi, e questo film otterrà un buon seguito.

Sarà anche interessante vedere una nuova prova per l’attrice protagonista Amanda Seyfried. A seconda di come Mank sarà accolto dagli elettori dell’Accademia, l’attrice potrebbe essere in lizza per ricevere la sua prima nomination all’Oscar. Se vincerà o meno quella è un’altra storia (nessuno sa cosa succederà con gli Oscar quest’anno ed è folle arrivare alla fine di gennaio senza un programma chiaro), ma Netflix la spingerà sicuramente per una nomination.

Puoi guardare le prime immagini in anteprima del nuovo thriller di Netflix di seguito. Il film arriverà su Netflix il 30 aprile e vede protagonisti anche James Norton, Natalia Dyer, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter e F. Murray Abraham.