She-Hulk: Ginger Gonzaga si unisce alla serie Disney+

Ginger Gonzaga si è appena unita al cast di She-Hulk, la serie dei Marvel Studios che verrà distribuita su Disney+.

Sembra sia assodato che Tatiana Maslany sarà la protagonista di She-Hulk, ma da poco è arrivata la notizia che anche Ginger Gonzaga si unirà alla serie TV di Disney+. Dopo la comunicazione la stessa attrice ha pubblicato un tweet.

Ecco cosa ha dichiarato:

I’m beyond excited to join 💚#Shehulk!💚 We will be directed by #KatCairo! @ChairmanGao is gifting us her hilarious writing & I get to run amok w/ the insanely talented #tatianamaslaney. Thanks @Marvel & @disneyplus 4 your support & having me in the fam! Get ready! It’s AWESOME! https://t.co/bqMUdlhE5O

