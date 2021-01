Rakuten TV febbraio 2021: tutte le novità sulla piattaforma

Tra gli appuntamenti da segnalare su Rakuten TV a febbraio 2021 ci sono il film commedia Palm Springs e la serie TV Pennyworth.

A febbraio 2021 Rakuten TV presenterà diversi titoli cinematografici, tra classici e ultime uscite, film italiani ed internazionali. Tra le proposte da segnalare c’è l’arrivo della commedia Palm Springs, e la seconda stagione della serie DC Comics Pennyworth.

Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani arriva il 12 febbraio. Il film vede i protagonisti interpretati da Andy Samberg e Cristin Milioti intrappolati in un misterioso loop temporale tra amore, commedia e disillusione.

E ancora, a partire dal 22 febbraio arriva sulla piattaforma The Empty Man, inquietante horror soprannaturale che trascina lo spettatore in un vortice di mistero. L’offerta continua con Il talento del calabrone, disponibile sulla piattaforma a partire dal 10 febbraio, un thriller moderno con Sergio Castellitto in veste di minaccioso ricattatore, e con Bastardi a mano armata, disponibile dall’11 febbraio, con protagonista Marco Bocci.

La prima settimana del mese vede arrivare sulla piattaforma dal 1 febbraio Glassboy, commovente storia presentata durante il Giffoni 2020 che mostra come solo il coraggio, l’amicizia e il rapporto di comunicazione tra adulti e bambini possano essere le chiavi per affrontare ogni tipo di malattia.

Il 4 febbraio, Spontaneous, teen horror comedy con protagonista l’attrice Katherine Langford. Sempre il 4 febbraio, ecco anche Calibro 9, presentato al Torino Film Fest 2020 e ideale sequel di Milano Calibro 9 del 1972, film di culto che ha scritto la storia del genere poliziottesco.

In uscita il 5 febbraio Survive the night, film crime con un Bruce Willis nei panni di un anziano e pericoloso criminale. Tra rapine, ricatti, spasmodica ricerca di vendetta e momenti di grande suspense.

E ancora, ecco il 12 febbraio anche La salita, film vincitore del premio speciale a Cannes 2019 ed esordio alla regia di Michael Angelo Covino, che racconta grazie alla grande alchimia tra i due protagonisti una lunga e duratura storia d’amicizia più unica che rara.

Sempre il 12 febbraio arriva su Rakuten Tv anche L’ombra della violenza, thriller diretto da Nick Rowland: la storia di un ex pugile che diventa il tuttofare di una temibile famiglia criminale irlandese specializzata in spaccio di droga.

SVOD

Diverse sono le novità di spicco anche nella sezione SVOD Starzplay, che arricchisce il suo catalogo con film e serie tv adatti a tutti i gusti: ecco infatti il 21 febbraio tutta l’acclamata serie tv The Night Manager, vincitrice di numerosi premi tra cui tre Golden Globe Awards, mentre il 28 febbraio comincia la seconda stagione di Pennyworth, serie televisiva che narra le gesta di un giovane Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne.

Per quanto riguarda i film, da menzionare in particolare Robin Hood, film del 2010 con il Premio Oscar Russel Crowe e per la regia di Ridley Scott, Judas Kiss, crime drama del 1998 con il Premio Oscar Emma Thompson, Anna Gugino e Alan Rickman.

Questo mese arrivano anche commedie come Una proposta per dire sì, commedia romantica con la candidata Premio Oscar Amy Adams nei panni di un’agente immobiliare di Boston, Le amiche della sposa, film diretto da Paul Feig, la commedia romantica Paper Hearts e 40 anni vergine, con protagonista Steve Carell.

AVOD

Anche la sezione FREE di Rakuten TV continua ad ampliare il suo catalogo con diversi titoli. Questo mese da segnalare, tra le nuove uscite, Sotto il segno del pericolo, action-thriller del 1994 basato sul romanzo omonimo di Tom Clancy e con protagonista Harrison Ford.



PROMO

Non ci si può di certo dimenticare che febbraio 2021 è anche il mese di San Valentino e di Carnevale! Ecco allora la promo dedicata Guilty Pleasures, disponibile dall’8 al 28 febbraio con una selezione di titoli tra amore e piacere: After 2, What men want, la trilogia di Cinquanta sfumature e molti altri, tutti acquistabili ad un prezzo speciale.

E ancora la promo Carnevale sul divano: che maschera vuoi?, disponibile dal 1 al 21 febbraio, con tanti titoli a rotazione ad un prezzo speciale per l’acquisto e per il noleggio. Tra i film della promozione anche Spider-Man: un nuovo universo, Venom, Hotel Transilvania 3, ma anche Ghostbusters – Acchiappafantasmi, Baby Driver, Men in Black 3 e molti altri.