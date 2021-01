Pokémon e Casio, un amore rinnovato nel nuovo orologio Baby-G

Dopo una prima collaborazione nel 2019, Pokémon e Casio tornano a collaborare per l’esclusivo Baby-G Watch.

Casio è una delle marche più amate quando si parla di orologi sportivi. E sicuramente è la marca più amata dagli otaku di anime, manga e videogiochi, dato che periodicamente invade il mercato con stupende edizioni speciali limitate dedicate a questa o quella popolare serie. Abbiamo visto orologi dedicati a Dragon Ball, One Piece, Evangelion, Street Fighter…

Già nel 2019 Casio e The Pokémon Company realizzarono un progetto simile, per festeggiare il venticinquennale dell’orologio…

Spesso il modello scelto per realizzare queste varianti è il robusto e pratico G-Shock classico, ma in questo caso il brand giapponese si è dedicato a realizzare un prodotto dal design molto più delicato.

Il tutto appare studiato nei minimi dettagli per forma, colori e particolari: non si tratta semplicemente di inserire il capoccione di Pikachu su cassa e cinturino. Le lancette, ad esempio, sono modellate sulla forma delle orecchie del roditore!

Il suo pattern mimetico si basa sulla silhouette di Pikachu, con tanto di cuoricino alla fine della coda.

Naturalmente l’orologio è shock & water resistant, ed è provvisto di un irresistibile packaging da collezione.

Il regalo perfetto per San Valentino, in pratica. Ancora non abbiamo informazioni sull’importazione ufficiale dell’orologio nel nostro Paese, ma sicuramente sarà disponibile presso i rivenditori d’importazione più forniti, come precedentemente accaduto per altri Casio a tema anime-manga-videogiochi.