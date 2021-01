Pixar Popcorn: il trailer della serie disponibile dal 22 gennaio su Disney+

Su Disney+ dal 22 gennaio arriverà la serie di cortometraggi intitolata Pixar Popcorn, dedicata ai più celebri personaggi Pixar.

Disney+ ha diffuso il trailer di Pixar Popcorn, la serie che debutterà venerdì 22 gennaio sulla piattaforma streaming. La collezione, composta da 10 mini cortometraggi, vede protagonisti i personaggi dei film Pixar più amati come Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, Alla ricerca di Nemo, Cars – Motori Ruggenti e Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi , che saranno coinvolti in nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori dei Pixar Animation Studios.

Qui sotto il filmato.

Sulla piattaforma streaming ha debuttato il 25 dicembre scorso il nuovo film Pixar, ovvero Soul, che ha subito ottenuto consensi ed è entrato a far parte dei lungometraggi d’animazione più amati dagli appassionati della casa di produzione.

Un altro lungometraggio è in lavorazione, ed uscirà quest’anno: stiamo parlando di Luca, che ha la particolarità di essere un film che sarà ambientato nella nostra Italia.

Si tratta di una storia ambientata in Riviera, e che ha come protagonista un giovanissimo che trascorrerà un’estate indimenticabile all’insegna di tutto ciò che è tipico nella nostra nazione. Luca, il protagonista, condividerà queste esperienze con il suo migliore amico, ma allo stesso tempo dovrà convivere con un segreto: è un mostro dei mari emerso in superficie.