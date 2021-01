Microsoft unisce le forze con General Motors: 2 miliardi per la guida autonoma

Microsoft stringe uno storico accordo con Cruise, la sussidiaria di General Motors che lavora alla guida autonoma. Redmond mette a servizio dell’azienda 2 miliardi di dollari e la tecnologia Azure.

Microsoft investe in Cruise, sussidiaria di General Motors attiva nella progettazione di veicoli a guida autonoma. Il colosso di Redmond si unisce così altri investitori del calibro di Honda e Softbank. Stando a The Verge, la Cruise oggi vale approssimativamente 30 miliardi di dollari.

Microsoft, oltre ai due miliardi, mette sul piatto anche la piattaforma di cloud computing Azure. Si tratta del più importante accordo commerciale di Microsoft nel settore della guida autonoma.

Con la potenza di Azure, aiuteremo General Motors e Cruise a rendere la guida autonoma mainstream

ha detto il CEO di Microsoft Satya Nadella.

Cruise, continua The Verge, è stata in grado di raccogliere un’enorme quantità di finanziamenti negli ultimi anni, mostrando un’importante attrattiva verso gli investitori — nonostante i suoi progressi, attualmente, siano inferiori a quelle di rivali come Waymo.

Cruise ha iniziato i test su strada delle sue auto a guida autonoma solamente in tempi recenti. I test sono limitati all’area di San Francisco.

L’anno scorso Cruise aveva rivelato la Cruise Origin, prototipo di auto a guida autonoma sprovvisto di volante e pedali.