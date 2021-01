Le iene poco stressate hanno più possibilità di cuccare le femmine

Le iene di alto rango sono meno stressate, quindi riescono a dedicare più tempo alla seduzione e possono scegliersi per primi le compagne.

Le possibilità di riprodursi di un animale sono frequentemente legate alle sue abilità combattive o alla bellezza del suo aspetto esteriore. Così non é per le iene, almeno secondo a una ricerca pubblicata dagli scienziati dell’Istituto Leibniz per la ricerca zoologica e faunistica (Leibniz-IZW).

Dopo vent’anni passati a studiare le iene del cratere del Ngorongoro, nel nord della Tanzania, nonché dopo aver raccolto più di 400 campioni di feci, i ricercatori hanno stabilito che il modo migliore per sedurre una femmina di iena é l’essere spontanei e rilassati.

La rivelazione é giunta proprio attraverso gli escrementi, più nello specifico nel calcolo della concentrazione del metabolita glucocorticoide fecale (CMGf), un biomarker dello stress.

Le iene di basso rango hanno mostrato dei picchi di CMGf quando interagivano con i capibranco e quando corteggiavano le femmine, mentre gli esemplari dominanti preservavano valori stabili in ogni situazione.

A causa dello stress, le iene di basso rango tendono a passare più tempo da sole, così da non doversi sottoporre a confronti sociali tendenzialmente ansiogeni, evitando nel frattempo anche eventuali scontri.

Questi maschi non hanno amici su cui poter fare affidamento o con cui passare il tempo e non hanno neppure capri espiatori su cui possono sfogare l’aggressività, un tratto caratteriale che le iene maculate mostrano frequentemente e che probabilmente le aiuta a sfogare la frustrazione e a gestire lo stress,

ha ipotizzato il ricercatore Eve Davidian nel cercare di spiegare come mai le iene di basso rango siano stressate nei contesti di gruppo.

A questo punto vien voglia di fare un remake de “La rivincita dei nerd” in salsa iena maculata.

