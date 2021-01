Boss Level: il primo trailer del film con Frank Grillo e Mel Gibson

Il 5 marzo in streaming su Hulu arriverà Boss Level, action thriller fantascientifico con protagonisti Frank Grillo e Mel Gibson. In attesa di poter vedere il film è stato diffuso il trailer.

Protagonista della storia è l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo), che rivivere in loop il giorno del suo omicidio. Mentre rivive continuamente il giorno più brutto della sua vita, Pulver scoprirà pian piano indizi riguardanti un progetto segreto del governo che potrebbero aiutarlo a svelare il mistero che si cela dietro la sua morte. Inoltre dovrà anche dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il capo del programma governativo, mentre scappa da assassini determinati a tenerlo lontano dalla verità e salvare sua moglie.

Il film diretto da Joe Carnahan (A-Team, The Grey, Stretch – Guida o muori) arriverà direttamente in streaming su Hulu il prossimo 5 marzo negli USA. Nel cast troviamo anche Naomi Watts, Will Sasso, Ken Jeong, Annabelle Wallis, Michelle Yeoh e Selina Lo.

