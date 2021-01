Atto di Forza: il film cult con Arnold Schwarzenegger in 4K edizione limitata

Eagle Pictures presenta una versione 4K limitata del film cult fantascientifico Atto di Forza, con protagonista Arnold Schwarzenegger, in uscita a febbraio.

Il 10 febbraio arriva in Home Video per la collana 4Kult di Eagle Pictures l’edizione speciale a tiratura limitata del grande cult Atto di Forza, film del genere sci-fi diretto da Paul Verhoeven, con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone.

Il film sarà disponibile in un’inedita versione 4K, contenente il doppio disco 4k e Blu-ray e una card da collezione numerata al prezzo di 23,70 euro. Presenti sul disco 4K anche contenuti extra inediti per oltre 90 minuti. Ecco l’immagine della cover.

Vincitore del premio Oscar per i Migliori Effetti Speciali, Atto di Forza è ancora oggi considerato una imperdibile avventura fantascientifica.

Questa è la sinossi:

Siamo nel 2084 e per l’operaio Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) l’ossessione è una sola: andare su Marte. Oltre ai normali viaggi di linea esistono anche società come la Recall capaci di impiantare nella memoria dei loro clienti il ricordo di settimane di vacanza passate sul pianeta rosso. Doug si rivolge alla Recall e lì cominciano i guai perché i tecnici scoprono che qualcosa non va nella sua testa…