Animal Crossing, presto sarà disponibile la linea di make-up

L’ultimo videogame di Animal Crossing ha spopolato quanto non mai, tanto da giustificare la produzione di make-up a tema.

Non stiamo parlando di trucchi per bambini ovviamente, ma di piccole trousse pensate appositamente per un pubblico adulto, collezionista e di grande presenza social. D’altronde l’intera operazione é mossa dall’azienda cosmetica ColourPop, famosa per i suoi prezzi abbordabili, ma anche per le sue frequenti collaborazioni pop.

La joint venture con Nintendo é infatti solo l’ultimo passo di un approccio aziendale fortemente incentrato su prodotti dall’alta riconoscibilità. Prima di Animal Crossing, ColourPop ha prodotto i make-up di Baby Yoda, di Sailor Moon, delle principesse Disney, ma anche del gioco da tavolo Candy Land.

La linea di prodotti, annunciata su Twitter dall’account ufficiale di Nintendo America, debutterà il 28 prossimo venturo sul sito dell’azienda (il quale prevede l’opzione delle spedizioni internazionali).

Featuring fun shades inspired by the island paradise life, the @ColourPopCo x Animal Crossing: New Horizons makeup collection adds some new hues to your look on 1/28! #ColourPopxAnimalCrossing

🏝️: https://t.co/KT70wQfwLu pic.twitter.com/JvKvDAidkK — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 15, 2021

Sono previsti 11 set di colori, ognuno composto da tinte ispirate alle palette di colori che contraddistinguono le varie specie animali presenti in Animal Crossing. Nello specifico potranno essere acquistate quattro diverse tipologie di ombretti, tre set di lucidalabbra colorati, due diverse ciprie, un ombretto lucido della serie Super Shock Shadow e del glitter gel.

Forme e fattezze per tutti i gusti, tutte chiaramente legate al design e alla vivacità dello stile tipico della serie Nintendo. Per design, massima attenzione la meritano gli ombretti che, impreziositi dalle illustrazioni dei personaggi principali del brand, saranno sicuramente i pezzi che andranno più a ruba.

La collaborazione tra Nintendo e ColourPop decreta lo status culturale ottenuto da Animal Crossing grazie alla sua ultima iterazione, New Horizons. Sebbene il titolo sia sempre stato amato da una fetta molto coriacea di appassionati, ormai il videogame é decisamente stato sdoganato ed é divenuto un fenomeno pop di massa.

Potrebbe anche interessarti: