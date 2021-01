Warner Bros: tutte le uscite Home Video di febbraio

Tutte le uscite Home Video di febbraio 2021 targate Warner Bros., tra cinecomic, thriller, serie tv e molto altro.

Si preannuncia un febbraio all’insegna dei film e delle serie TV grazie a Warner Bros., che porterà il grande cinema e le serie più amate a casa con le edizioni Home Video di cinecomic, thriller, grandi classici e molto altro.

A partire dall’11 febbraio sarà disponibile in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD Greenland. Il film vede il regista Ric Roman e Gerard Butler collaborare nuovamente dopo Attacco al Potere 3. Protagonista della storia è John, che insieme alla ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compirà un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo dall’imminente impatto di una cometa sulla Terra. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa e il conto alla rovescia per l’apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro.

Il prossimo mese sarà disponibile anche La straordinaria vita di David Copperfield, adattamento cinematografico del classico di Charles Dickens diretto da Armando Iannucci (In the Loop, Morto Stalin, Se Ne Fa un Altro). Il film sarà disponibile in DVD e Blu-ray e narra la vita del personaggio letterario, dalla sua giovinezza fino all’età adulta. Protagonista è Dave Patel (The Millionaire, Lion – La Strada Verso Casa), al cui fianco troviamo l’istrionico Peter Capaldi (Doctor Who), l’attrice Premio Oscar® Tilda Swinton (Michael Clayton) e Hugh Laurie (Dr. House – Medical Division).

Buone notizie anche per tutti i fan della coppia composta da Tom & Jerry, il gatto ed il topo più amati del piccolo schermo. I due nemici/amici ideati da William Hanna e Joseph Barbera arrivano direttamente a casa con un imperdibile cofanetto DVD contenente i sei migliori film che li vede protagonisti: Tom & Jerry: Il Film, Tom & Jerry e l’Anello Incantato, Tom & Jerry: Operazione Spionaggio, Tom & Jerry all’Arrembaggio, Tom & Jerry Incontrano Sherlock Holmes, Tom & Jerry e il Mago di Oz. Il modo perfetto per rivivere le gesta dei due amati personaggi in attesa della prossima avventura al cinema.

Non resteranno delusi gli amanti dei cinecomic. Per loro infatti Warner Bros. ha preparato una bella sorpresa. A partire sempre dall’11 febbraio saranno disponibili le Comic Art Steel Book 4K Ultra HD di Shazam! e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). I cofanetti hanno nuovi visual disegnati appositamente da Jim Lee (Shazam!) e Joelle Jones (Birds of Prey). Un’imperdibile edizione doppio disco.

A febbraio oltre al cinema Warner Bros. soddisferà anche la grande voglia di serie tv. Il prossimo mese sarà disponibile in DVD e Blu-ray il cofanetto che racchiude la sesta stagione completa di The Flash, serie TV tratta da uno dei comic più longevi e di successo. Il boxset include anche l’annuale episodio crossover, che questa volta è ispirato al fumetto Crisi sulle Terre Infinite suddiviso in cinque parti. Gli altri quattro episodi sono disponibili nella quinta Stagione di Supergirl, nella prima Stagione di Batwoman, nell’ottava ed ultima stagione di Arrow e nella quinta di DC’s Legends of Tomorrow.

Tra i contenuti speciali si segnalano l’episodio esclusivo Kiss Kiss Breach Breach, Noir con il Commento di Eric Wallace, Showrunner e Produttore Esecutivo, le scene eliminate, le gag e solo sul Blu-ray Il Meglio dell’Incontro della DC TV al Comic-Con di San Diego 2019.

Infine sempre a partire dall’11 febbraio arriva in DVD il cofanetto che racchiude la terza stagione completa di Young Sheldon, spin-off e prequel di The Big Bang Theory. Protagonista dello show è un giovane Sheldon Cooper – interpretato da Iain Armitage -, undicenne prodigio che vive nell’East Texas con i suoi genitori, George Sr. e Mary, i suoi fratelli, Georgie e Missy, e l’adorata e schietta nonnina. Visto il grande successo di pubblico, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Siete pronti a vivere un febbraio all’insegna del grande cinema e della servilità televisiva?

