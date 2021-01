Samsung Galaxy S21 già in sconto su Amazon (e spunta una versione ‘Phantom Green’)

I nuovi Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra 5G sono già in offerta su Amazon. Il codice per ottenere 100€ di sconto, più tutti gli altri accessori in omaggio. Nel frattempo, spunta la versione ‘Phantom Green’.

È già tempo di saldi per il Samsung Galaxy S21. In questo momento è possibile portarsi a casa tutti i device della line-up (inclusi Galaxy S21+ e S21 Ultra) con uno sconto di 100€. E intanto in Australia spunta una misteriosa nuova variante cromatica ‘Phantom Green’. Ma andiamo con ordine.

UPDATE 21/01/2021: La promozione è terminata, il codice sconto non è più valido. È comunque ancora possibile ricevere in omaggio gli accessori ufficiali acquistando i nuovi Galaxy S21.

La promozione è valida su tutti i nuovi Galaxy S21, senza distinzione di colore e taglio di memoria. Lo sconto è fisso per tutti i device: significa che il Galaxy S21 entry-level verrà a costare 779€ (e non 879€), mentre il Galaxy S21 Ultra da 256GB costerà 1.229€ (contro i 1.329€ di listino).

Per ottenere il prezzo scontato era sufficiente inserire il promo-code ‘S21TRADEIN’ al momento del check-out. Purtroppo la promozione è terminata dopo poche ore dalla pubblicazione di questa news.

Nonostante il generoso sconto, acquistando i device è comunque possibile portarsi a casa tutti gli accessori omaggio offerti da Amazon e Samsung. A seconda del modello scelto, si riceverà anche un paio di cuffie Galaxy Buds Pro, oppure un bundle con Buds Live e il nuovo Smart Tag. Amazon, poi, regala un caricabatteria da muro con l’acquisto dello smartphone. Insomma, un bel bottino. Per tutti i dettagli della promozione fate fede a questo link.

Nel mentre, dall’Australia arriva la notizia di una nuova misteriosa versione non ancora annunciata ufficialmente. Grazie ad un auto-leak del sito ufficiale di Samsung Australia, sappiamo che presto potrebbe arrivare anche una nuova variante cromatica per il Galaxy S21+, si chiama ‘Phantom Green’.

Non sappiamo ancora quando entrerà in commercio, né tantomeno se si tratta di un’esclusiva nazionale o di qualche operatore mobile in particolare.

Il portale LetsGoDigital ha provato ad immaginare come sarà il Samsung Galaxy S21 nel colore Phantom Green, trovate il loro render in calce.

La notizia è stata aggiornata per segnalare la fine della promozione (21/01/2021- 12:34)