«Le migliori frasi di Osho» viene oscurato da Facebook, ma per errore

«Le migliori frasi di Osho», nota pagina Facebook, é scomparsa per qualche ora, ma i timori di censura sono infondati.

Oggi, martedì 19 gennaio, la nota pagina satirica si é trovata oscurata per circa tre ore. Considerando che settimana scorsa Twitter ha, brevemente, sospeso l’account del quotidiano Libero, alcuni internauti hanno iniziato a pensare al peggio, ipotizzando una stretta di vite anche da parte dell’aziende digitali fondata da Mark Zukerberg.

A sedare gli animi é stato immediatamente il creatore della pagina, il vignettista romano Federico Palmaroli.

Sto aspettando notizie su quanto è successo, perché ancora non è molto chiaro, ma escluderei la censura, perché non ho fatto niente che possa essere censurato. Se avessi pubblicato una svastica, l’avrei capito, ma non c’è nulla di censurabile,