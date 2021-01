Ice Cream Man: la serie TV sul fumetto è ancora in sviluppo

La serie TV dedicata ad Ice Cream Man sarà comunque realizzata, nonostante la piattaforma Quibi si sia svincolata.

Doveva essere Quibi ad occuparsi dello sviluppo della serie TV dedicata ad Ice Cream Man, il fumetto della Image Comics nato nel 2018. Il creatore della serie a fumetti, W. Maxwell Prince, ha dichiarato a CBR.com che il telefilm è ancora in sviluppo.

Qui le sue parole:

Posso dire che la serie non sarà sviluppata su Quibi, però è ancora più che viva. Spero si possano avere delle notizie molto presto.

Secondo le idee che circolano sul web uno degli acquirenti del progetto potrebbe essere il servizio streamingi Peacock, che appartiene a NBCUniversal. La serie TV sarà realizzata da Adam e Max Reid, con Chris Bender e Jake Weiner della Good Fear Content e Jake Wagner di Alibi che faranno da produttori esecutivi.

Ice Cream Man è una serie horror antologica dove il protagonista, che è appunto un gelataio, fa da voce narrante e introduce ogni singola storia. Si tratta di un prototipo di serie in stile Tales from the Crypt, popolarissimo fumetto degli anni Cinquanta che ha generato film e telefilm.