Galaxy Quest 2 secondo Tim Allen è ancora possibile

Tim Allen ha offerto alcuni aggiornamenti su Galaxy Quest 2, il film sequel della commedia fantascientifica del 1999.

Il film cult degli anni Novanta Galaxy Quest è stato ad un passo dall’avere un sequel, ma, dopo la morte di Alan Rickman nel 2016, sembra che tutto si sia fermato, ma non è così. A confermarlo è stato Tim Allen, che ha di recente parlato con Entertainment Weekly.

L’attore ha dichiarato a EW:

Galaxy Quest 2 aveva una sceneggiatura fantastica, ma si è tutto fermato dopo la morte di Alan Rickman. Dopo quanto è accaduto è tutto diventato oscuro e triste, perché la storia si basava tanto sui personaggi di Lazrus e Taggart. Ciò non vuol dire che non si potrebbe ripescarla, perché tutta la storia di fondo che ci sta dietro è molto divertente. Non ho parlato con nessuno la scorsa settimana, ma in maniera costante dialoghiamo su questo progetto. Ci sono delle possibilità che si possa rilanciarlo. Ad esempio un membro della famiglia di Alan di Galaxy Quest potrebbe far parte del film e l’idea funzionerebbe.