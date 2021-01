Losing Alice: trailer e data di uscita della serie Apple TV +

Apple TV + ha rilasciato il trailer ufficiale di Losing Alice, la prossima serie televisiva esclusiva della piattaforma, ideata da Sigal Avin e interpretata da Ayelet Zurer. Appuntamento per il 22 gennaio.

Questa settimana, Apple TV + ha rilasciato il trailer ufficiale di Losing Alice, il prossimo show di produzione israeliana in arrivo sulla piattaforma streaming con protagonista Ayelet Zurer, interprete di film come Man of Steel, Munich e Ben-Hur. La serie è un thriller psicologico ed è stata ideata dallo scrittore e regista Sigal Avin, che ha già lavorato alla serie televisiva americana The Ex-List, basata sullo show israeliano (guarda caso), The Mythological X.

La trama di Losing Alice ruota intorno al tentativo della regista omonima (Zurer) di far ripartire la sua carriera dopo aver passato del tempo ad occuparsi della sua famiglia. L’opportunità di farlo si manifesterà a lei tramite un incontro casuale con una sceneggiatrice, Sophie (Lihi Kornowski). Il processo di lavoro però finirà con l’avvicinare le due donne al punto da trasformare il loro rapporto professionale in un altro più intimo, talmente tanto da poterlo facilmente chiamare “ossessivo”.

Losing Alice debutterà su Apple TV + il 22 gennaio con i primi tre episodi per poi continuare il suo percorso secondo un’uscita a cadenza settimanale.

Sinossi ufficiale:

Losing Alice è un emozionante viaggio cinematografico che utilizza flashback e flashforward all’interno di una narrazione in grado di prendere per mano lo spettatore e accompagnarlo attraverso il conscio e il subconscio della mente della protagonista. La serie segue Alice (interpretata da Ayelet Zurer), una regista donna di 48 anni, alle prese con un grave crisi esistenziale dopo aver lasciato la sua carriera per dedicarsi alla sua famiglia. Dopo un breve e casuale incontro su un treno con la sceneggiatrice 24enne Sophie (Kornowski), però, la vita della donna cambierà per sempre. La sua ossessione per la giovane femme fatale la porterà infatti a mettere a dura prova la sua integrità morale e a capire cosa sarebbe disposta a fare per ottenere potere e successo. Attraverso la lente di questo Faust al femminile, la serie esplora temi come la gelosia, il senso di colpa, la paura dell’invecchiamento e le complesse relazioni che le donne hanno con loro stesse e tra di loro. Ma soprattutto, Losing Alice è una lettera d’amore per la figura della regista donna che ancora non era stata scritta.

Qui sotto il trailer di Losing Alice: