Raya e l’Ultimo Drago: ecco le immagini di alcuni dei nuovi personaggi

Nuove immagini di Raya e l’Ultimo Drago della Disney mostrano Raya che esplora il regno di Kumandra e si confronta con i suoi personaggi colorati.

Le immagini pubblicate di recente da Raya e l’Ultimo Drago anticipano momenti inediti del film, comprese le location originali e un nuovo sguardo ad alcuni dei personaggi. L’ultimo film originale dei Walt Disney Animation Studios, è l’attesissima avventura di Raya (Kelly Marie Tran), una tenace giovane donna che si è addestrata per essere una guardiana della gemma del drago. Nel tentativo di riportare la pace nel suo mondo, cerca l’ultimo drago, Sisu (Awkwafina), e si propone di ripristinare i poteri di Sisu per salvare il regno di Kumandra.

In tal modo, Raya deve attraversare tutte e cinque le terre di Kumandra, una delle quali può essere vista in una nuova immagine rilasciata da Entertainment Weekly. La foto mostra la visita di Raya al mercato galleggiante di Talon. La guerriera assume una posa precaria mentre viene colta nel mezzo di una scena d’azione davvero fantastica, come confermato dal regista Don Hall. Un’altra immagine, che sembra essere ambientata anche in Talon, è stata rilasciata dalla rivista Total Film. In esso, Raya affronta il piccolo ladro Noi e la sua banda di Ongis.

I fan potranno aspettarsi un nuovo trailer di Raya e l’Ultimo Drago molto presto, in cui si spera verranno mostrati più dettagli sui regni di Heart, Talon, Fang, Spine e Tail e il fascino distintivo di ciascuna regione, come promesso dal il produttore del film, Osnat Shurer. Ogni terra si è ispirata a diverse regioni e culture asiatiche, quindi il pubblico più appassionato potrebbe individuare alcuni elementi familiari nel mondo fantastico.